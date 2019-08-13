خطر الإخوان وفزع إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة "تحالف الحارس".. فزع إيراني وارتباك قطري، وثائق سرية تفضح تجسس سفارة تركيا بالنرويج على معارضي أردوغان، ومرشح رئاسي: الإخوان جزء أساسي من أزمات تونس، وصحيفة ألمانية: الإخوان أخطر من اليمين المتطرف، والحريري بواشنطن.. وإرهاب "حزب الله" وإيران يتصدر اللقاءات، وقرقاش: النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج شهادة يفتخر بها كل مسلم.

أما في الاقتصاد فتطالعون: الصين تبنى منطقة صناعية في إثيوبيا بقيمة 300 مليون دولار، وبالأرقام.. أوروبا الرابح الأكبر من حرب التجارة بين أمريكا والصين، والحرب التجارية.. مناورة جديدة من ترامب ضد الصين عبر اليابان، وأسعار النفط تتراجع تأثراً بمخاوف ضعف الطلب.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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