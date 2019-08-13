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الان تتابع مصرع 7 أشخاص وإصابة اثنين جراء سيول وسط السودان والان مع التفاصيل
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لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، جراء أمطار غزيرة ضربت ولاية الجزيرة التي تقع جنوب ولاية الخرطوم في وسط السودان، وتسببت في سيول وفيضانات،بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).
وقالت سونا إن الحادثة وقعت نتيجة لانهيار عدد من المنازل بعد تأثر نحو 10 قرى بالأمطار الغزيرة.
كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وجه أمس الاثنين، بإنزال عدد من القوات الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم لمواجهة آثار السيول والأمطار التي هطلت على عدة مناطق، مُخلفة أضراراً تراوحت في حدتها من منطقة إلى أخرى.
وتشهد معظم الولايات أمطاراً وسيولاً غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، وقطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض جنوب السودان.
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