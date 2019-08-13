اعتراف رسمي: خامنئي يتعهد بمواصلة دعم الحوثيين

جدة - عمرو شويل تعهد علي خامنئي، مرشد إيران، اليوم، بمواصلة دعم طهران لجماعة الحوثي الإرهابية ودعا إلى الحوار بين اليمنيين لحماية وحدة وطنهم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله، خلال اجتماعه مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي حركة الحوثي الذي زار إيران “أعلن دعمي لمقاومة رجال ونساء اليمن المؤمنين… شعب اليمن… سيشكل حكومة قوية”.

وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران قبل بضعة أيام سلم خامنئي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.