الان تتابع ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية “إذا لزم الأمر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:49 م, 13 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية في حال لم تتحسن شروط هذه المنظمة.

وصرح سط صيحات الابتهاج من حشد من العمال في مصنع في بنسلفانيا “سنغادر إذا لزم الأمر .. نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، ولن يحدث ذلك مرة أخرى”.

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