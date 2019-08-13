"العفو الدولية" تدعو إيران إلى إطلاق سراح ناشط لتردي حالته الصحية

دعت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية، إلى إطلاق سراح الناشط والسجين السياسي ”آرش صادقي“ الذي يصارع الموت، بسبب وجود خطر على حياته.

وحذرت المنظمة، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، من الحالة الصحية للناشط والسجين السياسي ”آرش صادقي“، مضيفة أن ”حياته معرضة لخطر حرمانه من علاج السرطان“.

كما ناشدت المنظمة عبر رسالتها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بالاستجابة لدعوة الناشطين في مجال حقوق الإنسان بدعم الإفراج الفوري دون شروط عن الناشط السياسي ”آرش صادقي“، مطالبة في الوقت ذاته المدافعين عن حقوق الإنسان بكتابة رسالة إلى المسوؤلين في وزارة الصحة بمعالجة الناشط صادقي.

وأضافت: “آرش صادقي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان في السجن، معرض لخطر الحرمان من العلاج بعد إجراء عملية لمرض السرطان“، مضيفة ”إنه مريض بشكل خطير ويتعرض للتعذيب بالحرمان المتعمد من علاج السرطان، مما تسبب له في معاناة كبيرة“.

وقضت محكمة إيرانية في طهران في 28 من أغسطس 2015، بالسجن 15 سنة على ”آرش صادقي“، بتهمة التحريض على النظام نتيجة مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العام 2009.