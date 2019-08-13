إيران تؤكد أن احتياطها من اليورانيوم المخصب بلغ 370 كيلوغراما

أكدت إيران، الثلاثاء، أن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بلغت 370 كيلوغراما.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية بهروز كمالوندي، أنه تمت إضافة ما بين 60 إلى 70 كيلوغراما إلى مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب، حسبما نقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وأضاف أن الإجمالي يصل بذلك إلى نحو 360- 370 كيلوغراما.

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يذكر أن الحد المسموح به من اليورانيوم منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي هو 300 كيلوغرام.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/ أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.