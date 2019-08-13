قيادية بالبعث السوداني لـ"اليمن العربي": المرحلة الإنتقالية إختبار صعب للحرية والتغيير

قالت نشوى عثمان، القيادية بحزب البعث السوداني، أن المرحلة الإنتقالية في السودان صعبه وامتحان حقيقي لقوي الحرية والتغير، مبينًا أن الرهان على وعي الشارع والثوار.

وأكدت عثمان لـ"الخليج 365"، أنه ستتحقق مطالب الثورة رغم أن النظام السابق الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير افسد كل شئ في السودان.

وأضافت القيادية بحزب البعث السوداني، أن الوضع في السودان يحتاج أن يبدا من الأول في العديد من القضايا، ومنها قضايا السلام و التضخم الإقتصادي والأزمات في العلاج والبترول وقضايا الشهداء، والذين من المفروض حقهم يرجع ومحاكمة رؤوس النظام السابق ستتطلب جهدًا كبيرًا.