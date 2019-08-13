قالت نشوى عثمان، القيادية بحزب البعث السوداني، أن المرحلة الإنتقالية في السودان صعبه وامتحان حقيقي لقوي الحرية والتغير، مبينًا أن الرهان على وعي الشارع والثوار.
وأكدت عثمان لـ"الخليج 365"، أنه ستتحقق مطالب الثورة رغم أن النظام السابق الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير افسد كل شئ في السودان.
وأضافت القيادية بحزب البعث السوداني، أن الوضع في السودان يحتاج أن يبدا من الأول في العديد من القضايا، ومنها قضايا السلام و التضخم الإقتصادي والأزمات في العلاج والبترول وقضايا الشهداء، والذين من المفروض حقهم يرجع ومحاكمة رؤوس النظام السابق ستتطلب جهدًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادية بالبعث السوداني لـ"اليمن العربي": المرحلة الإنتقالية إختبار صعب للحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.