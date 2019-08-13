السعودية تدحض وتبطل الأهداف القطرية الخبيثة بشأن الحج

يستهدف تنظيم "الحمدين" استغلال الأكاذيب بشأن الحج كورقة ضغط في المحافل الدولية لتقديم شكاوى حقوقية كيدية ضد المملكة، إلا أن المملكة بحكمتها أيقنت الأهداف الخبيثة القطرية ودحضت حججها وأبطلت مكائدها.

يبدو أن حملة الافتراءات القطرية التي تستهدف تسييس الحج، لم تتوقف حتى مع قرب انتهاء موسم الحج، إذ أطلق تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، جرذانه على منصاته الإعلامية وموقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للزج بالفريضة المقدسة في مربع أزمات الدوحة السياسية.

وأعلنت منصة ميدان التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وإحدى أبواق تميم المسموعة، اعتزامها نشر قصة جديدة تحت مسمى "السطو على الفريضة" تستهدف الترويج للأكاذيب والافتراءات القطرية التي تتكرر للعام الثالث منذ المقاطعة العربية لنظام الحكم الإرهابي الحاكم في الإمارة الخليجية.

يأتي ذلك بعد فشل حملة #لم_نستطع_اليه_سبيلا، التي شارك فيها مرتزقة "الحمدين" وذبابه الإلكتروني، قام خلالها بترديد الأكاذيب نفسها لتنظيم "الحمدين" التي تزعم وضع السعودية عراقيل أمام حجاج قطر، محاولاً في الوقت نفسه تبرير جريمة الدوحة بمنع القطريين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وزعمت منصة "ميدان" في تدوين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مقدسات يقصدها أكثر من ملياري مسلم "تقصد الحج" تسيطر عليها أسرة واحدة وتدعي ملكيتها وفق نظام الحكم الملكي بالسعودية بينما يقول دين الإسلام أنها ملك لجميع المسلمين.

كما واصلت بوق تميم العار، إطلاق الأكاذيب مدعية أن السعودية لم تتيح الحج لكافة المسلمين، رغم أن الرياض أكدت مرارا أن باب الحج مفتوح لكل مسلم، شريطة الالتزام بقواعد الحج التي أوضحها الله تعالي في القرآن الكريم ومن بعد الرسول محمد في السنة النبوية.

ورغم أن السعوديون حكومة وشعبا ملتزمون تجاه المسلمين كافة بخدمة الحجيج منذ أن فرض الله تعالى هذه الشعيرة الدينية في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب تفرضه مكانة المملكة، فهي قبلة المسلمين ومهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين، وبالتالي فهي المنوط لها تولي عمليات التنسيق والرعاية والحافظ على المقدسات من العابثين.

ولم توفر السعودية ومسؤولوها أي فرصة إلا وأكدوا ترحيبهم بحجاج قطر، داعين سلطات الدوحة لإزالة العراقيل من أمامهم، كان آخرها دعوة أمير مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل قبل أيام، والتي استبقها بيان من السعودية قبلها بأسبوعين حملة الدعوة نفسها، وتصريح من وزير الحج قبلها بشهر أكد على الأمر نفسه، وسط تعنت متواصل من تنظيم "الحمدين".

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ومع تواصل توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط إشادات من مختلف مسلمي العالم، بحسن الاستقبال وكرم الضيافة ورقي الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، صعّد تنظيم "الحمدين" مجدداً حملاته لتسييس الحج، محاولاً تبرير جريمته بمنع الحجاج من أداء الفريضة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين حول العالم.

ورغم تواصل الحملات الإعلامية يومياً التي تردد أكاذيب وافتراءات حول منع السعودية لحجاج قطر، إلا أنها فشلت جميعها في تحقيق هدفها، مع إعلانات السعودية المتواصلة لتسيير كل السبل أمام حجاج قطر لأداء الفريضة.

في مقابل الحملات القطرية المتواصلة لتسييس الحج، تواصل السعودية دون كلل أو ملل محاولاتها المستمرة لإثناء تنظيم "الحمدين" عن المضي في جريمته بمنع القطريين من أداء الحج، وتيسير كل السبل لهم لأدائه، وأكملت السعودية جميع استعداداتها لاستقبال حجاج قطر في أي وقت.

وفي هذا الصدد تم تجهيز المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام.

وأكملت المملكة جميع التجهيزات والمتطلبات التي يحتاجها الحجاج القطريون خلال فترة إقامتهم بالمملكة، لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتقع مخيمات حجاج قطر في أشهر شوارع منى، وهو طريق الجوهرة الذي يحمل الرقم (56) من شوارع منى والملاصق لكوبري المشاة الذي يربط المشاعر المقدسة بالحرم المكي الشريف بداية من مشعر عرفات ومروراً بالمزدلفة ثم منى حتى الوصول إلى الحرم المكي.

ومع بدء توافد ضيوف الرحمن على المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يبدو أنه كان اتفاق بين قطر وإيران على إطلاق جبهتين للتشويش على نجاح المملكة في التجهيز لموسم الحج الحالي، إذ تواترت دعوات إيران لحجاجها بإقامة مراسم ما يسمى بـ"البراءة من المشركين"، تزامنا مع أكاذيب وتحركات قطرية خبيثة على التوازي.

وتواجه إيران الدعوات والحكمة السعودية بعدم تسييس فريضة الحج بتعنت شديد، وإصرار على إقامة مناسك طائفية لا تمت للعبادة بصلة، فيما تحاول قطر الزج بالفريضة المقدسة في مربع أزماتها السياسية، فيما يصر تنظيم "الحمدين" على منع القطريين من أداء الحج والعمرة، والزعم أن المملكة هي من تقوم بمنعهم، لتحقيق عدد من الأهداف، أولها استخدام تلك الأكاذيب في حملته التي تستهدف تشويه صورة السعودية ومحاولته تسييس الحج والعمرة.