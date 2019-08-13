قال بكري عبد العزيز، رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة، أنه سيشارك في المفاوضات التي ستحدث بين قادة الحرية والتغيير تكتل المعارضة الأكبر في السودان وبين الحركات المسلحة السودانية الممثلة في الجبهة الثورية المزمع إقامته في القاهرة.
واكد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أنه تلقى دعوة رسمية من الحكومة المصرية ليشارك بالمفاوضات القادمة، مبينًا أنه رحب بهذه الدعوة وسيشارك بالمفاوضات القادمة بناء على ذلك.
وأضاف رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة، أنه حريص على الخروج بإتفاق يحقق مبادئ الثورةة السودانية، ويحقق متطلبات الهامش السوداني والحركات الثورية المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة يعلن عن مشاركته في مفاوضات القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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