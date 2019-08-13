قرقاش يؤكد إعتزاز بلاده وفخرها بقواتها المسلحة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، إعتزاز بلاده وفخرها بقواتها المسلحة . وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "تحية العيد المتجددة إلى ضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسده المنيع وحسامه القاطع" . وأضاف "نعتز بكم فردا فردا ونفخر بمهنيتكم وعطائكم وتضحياتكم، رفعتم راية الإمارات خفاقة وحصنتوا بإسم الله هذا الوطن". وتشارك القوات المسلحة الإماراتية بقوة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والقضاء على المشروع الإيراني الذي تقوم بتنفيذه القوى الإنقلابية ممثلة بميليشيا الحوثي .

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