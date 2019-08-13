شاهد .. خالد الفيصل يوضح عمق العلاقة الإماراتية السعودية ببضع كلمات

أوضح الامير السعودي، خالد الفيصل، العلاقات الإماراتية السعودية ببضع كلمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي ساله خلاله صحفي عن حقيقة وجود اي خلافات بين الإمارات والسعودية .
وقال الأمير خالد الفيصل، في رده عن السؤال، بقوله "الإمارات هي السعودية والسعودية هي الإمارات" .
ويعتبر هذا الفيديو تأكيد على عمق العلاقات التي تجمع السعودية والإمارات والتي يحاول نشطاء الإصلاح تشويهها وإظهار أن هناك خلافات بين الجانبين .
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