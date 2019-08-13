صدى البلد قال النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إن صفاء الهاشم، النائبة الكويتية، لها موقف ثابت من مصر، وتصريحاتها غير موضوعية وعندها حالة عداء تجاه مصر غير مبررة، مشيرًا إلى أنها لا تقوم بهذا حبًا في الكويت وإنما لأسباب أخرى، قد تكون...

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كانت هذه تفاصيل خبر طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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