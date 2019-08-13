الوزراء: مبنى الضبعة النووية قادر على تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن

مصراوي رد مجلس الوزراء، على ما أثير بشأن انفجار روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة. وقال مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أكدت أنه لا علاقة على الإطلاق...

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