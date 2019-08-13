مبارك مسألش عني.. ماذا قال رجل الأعمال حسين سالم في آخر ظهور له؟ -فيديو

مصراوي

توفى رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عامًا، خلال تواجده في إسبانيا، بعد أن عانى مؤخرًا من آثار الشيخوخة.

وقال حسين سالم، في أخر ظهور له مع الإعلامي عمرو أديب في أكتوبر 2016، إنه ليس حزينًا على على الأموال التي دفعها لكنه يريد أن ينتهي هذا الوضع من...