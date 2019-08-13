مصراوي
توفى رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عامًا، خلال تواجده في إسبانيا، بعد أن عانى مؤخرًا من آثار الشيخوخة.
وقال حسين سالم، في أخر ظهور له مع الإعلامي عمرو أديب في أكتوبر 2016، إنه ليس حزينًا على على الأموال التي دفعها لكنه يريد أن ينتهي هذا الوضع من...
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك مسألش عني.. ماذا قال رجل الأعمال حسين سالم في آخر ظهور له؟ -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.