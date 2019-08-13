أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب بقرادونيان​ في حديث تلفزيوني "إننا لم نحصل على اي وعد من ​الحكومة​ بشان ​مطمر برج حمود​ ولسنا متسعدين للتحمل المزيد من الوعود بهذا الشأن ولنا حق الاختلاف بالمواقف مع تكتل "لبنان القوي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: لم نحصل على اي وعد من الحكومة بشان مطمر برج حمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.