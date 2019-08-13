جورج عون بافتتاح مهرجان عيد السيدة: الحدت على العهد لسيد العهد

اشار رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ في كلمة له خلال افتتاح مهرجان الحدت - ​عيد السيدة​ 2019 إلى انه "في عيد انتقال ​السيدة العذراء​ كما في كل يوم من ايام حضورها الدائم، تجمعنا العذراء مريم وكأم ترعانا وتضمنا تحت جناحيها، ولان محبتها لامتناهية هي تريدنا ان نحتفي ونفخر بها، ونحن ابناؤها وللسنة العاشرة نقيم على اسم الحدت وعلى اسم شفيعتها وسيدتها مهرجانا يضفي الفرح والامل وهذا العام تريده ​بلدية الحدت​ رسالة من عنوانين: الاول هو تجديد الثقة والامل بشخص وعهد فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​"، معتبرا ان "حملات المغرضين كما عجزت في الماضي عن احباطنا، ستعجز راهنا ومستقبلا عن تيئيسنا وزعزعة ايماننا وبالمختصر نقول: الحدت كما دائما على العهد لسيد العهد".

ولفت عون الى ان "العنوان الثاني هو انتصار الحدت في معركة وجودها ومعركة الحفاظ على ارضها وهويتها، وفي هذا ايضا كان لأمنا العذراء اليد العظمى، قدرنا الله بمعونتها وشفاعتها ان نثبت في هذه الارض العزيزة والغالية احرارا مؤمنين كراما واعزاء، جيل بعد جيل".