هارون: وكلاء الأدوية يهددون بعدم تسليمنا الادوية بحال عدم تسديد الفواتير

لفت نقيب أصحاب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "لدينا في ​لبنان​ 3 وكلاء أدوية وهم يفرضون على المستشفيات تسديد فواتير ​الأدوية​ التي أنقفت على المضمونين وفي حال لم يتم ذلك خلال مدة 5 أو 6 أشهر سيتم توقيف تسليم الادوية لهم وبالمقابل نسمع وزير ​الصحة​ يقول أنه ممنوع عدم استقبال أي ​مستشفى​ لأي مريض"، مشيراً إلى أنه "على ​الدولة​ إما تسديد الاموال بنفس المهل التي أعطونها إياه تجار الادوية أو على التجاؤ الانتظار حت تقوم الدولة بالتسديد".

من جهتها، أكدت مصادر وزارة لاصحة أن "هذا الكلام غير صحيح وغير وارد ومستبعد تماما خاصة إننا نقوم بمسؤوليتنا مع كل التسهيلات عن الدواء أو بديله وصولا إلى امكانية أن نستورده مباشرة وهذا ما يمكن ان يحصل مع 6 أدوية إذا تمنع وكيلها عن استيرادها ولم تتمكن شركات أخرى ايضا".