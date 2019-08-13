سقوط 9 جرحى نتيجة اصطدام باص ركاب بعمود إنارة في بقرصونا

اصيب 9 اشخاص بينهم اطفال بجروح ورضوض عديدة، نتيجة اصطدام باص للركاب بعمود إنارة على الطريق العام في بلدة بقرصونا- الضنية.
وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" والأهالي، على إسعافهم ونقلهم جميعا إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي.
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