سقوط 9 جرحى نتيجة اصطدام باص ركاب بعمود إنارة في بقرصونا

اصيب 9 اشخاص بينهم اطفال بجروح ورضوض عديدة، نتيجة اصطدام باص للركاب بعمود إنارة على الطريق العام في بلدة بقرصونا- ​الضنية​.

وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" والأهالي، على إسعافهم ونقلهم جميعا إلى ​مستشفى​ سير- الضنية الحكومي.