اعتبرت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "ممارسة ​واشنطن​ الضغوط على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بشأن "​حزب الله​" لن تعطي ثمارا في ظل الوضع السياسي المعقد في ​لبنان​ والناجم عن وجود "حزب الله" في ​مجلس النواب​ والحكومة في مختلف مجالات السلطة، لكن يبدو ان واشنطن ليست في وارد اخذ هذا الواقع بعين الاعتبار بصرف النظر عن النتائج، كون برنامج الحصار الاميركي ل​إيران​ يمر في لبنان وتحديدا في حزب الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: الضغوط الأميركية على الحريري بشأن حزب الله لن تعطي ثمارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.