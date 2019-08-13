مسؤول عراقي يدعو لإنشاء منطقة آمنة بسنجار لطرد حزب "العمال الكردستاني"

دعا قائمّقام ​سنجار​ في ​محافظة نينوى​ العراقية محما خليل إلى "إنشاء منطقة آمنة تشرف عليها ​الولايات المتحدة​ وحكومتا ​بغداد​ و​أربيل​، للتخلص من حزب "العمال الكردستاني" من المدينة"، مشيراً إلى أن "إنشاء مثل هذه المنطقة شمالي البلاد سيشجع الإيزيديين على العودة إلى مناطقهم، وسيبعث الثقة في نفوسهم".

وشدد على "ضرورة وجود دور للسلطات العراقية في إدارة أمن بعض المناطق"، موضحاً أن "مدينة سنجار تحوّلت إلى ملاذ آمن للحزب التي لا تحترم القوانين العراقية"، مبيناً أن "التنظيم الإرهابي يمارس الخطف، ويفرض الإتاوات، ويحاسب المخطوفين لديه بصورة تعسفية دون محاكمات أمام مرأى ومسمع قوات ​الجيش العراقي​، وفصائل ​الحشد الشعبي​".