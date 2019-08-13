الأمم المتحدة تدعو جميع الجهات في عدن اليمنية للحوار

دعت ​الأمم المتحدة​، جميع الجهات المعنية إلى "الحفاظ على وقف ​إطلاق النار​ السائد في ​محافظة عدن​، جنوب غربي ​اليمن​، والدخول في حوار لحل الخلافات"، مشيرةً إلى أنه "منذ تصاعد ​العنف​ في عدن، الأربعاء الماضي، ظلت الأمم المتحدة تركز على البقاء هناك، وتقديم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح فيها، وفي المحافظات المجاورة".

وأوضحت أن "34 منظمة إنسانية تعمل حاليا في عدن، وتقدم معونات غذائية إلى 1.9 ملايين شخص شهريا، و​المياه​ الصالحة للشرب لنحو 1.6 ملايين شخص"، مشيرةً إلى انه "لدى الوكالات الإنسانية أيضًا 2000 عبوة من أدوات الاستجابة السريعة في وضع الاستعداد، وتتضمن هذه العبوات المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة في ​حالات​ الطوارئ".

وأشارت إلى أن "​ميناء عدن​، الذي يعد أحد البوابة الرئيسية للبضائع التجارية والإنسانية إلى اليمن، لا يزال يعمل، كما تمت إعادة فتح ​المطار​ أيضًا، ومعظم الطرق مفتوحة في عدن".