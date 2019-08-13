أكد وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش "استعداد بولندا للانضمام الي التحالف الذي تسعي الولايات المتحدة الأميركية لإنشائه بدعوي ضمان حرية الملاحة في خليج هرمز"، مشيراً إلى "إننا نجري حاليا مشاورات مع واشنطن في هذا الصدد ونعتقد أنه من الضروري العمل على ضمان حرية الملاحة في هذا المضيق".
وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب في 9 تموز 2019، لأول مرة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمdيكية الجنرال جوزيف دانفورد بعد سلسلة من الهجمات على 6 ناقلات نفط وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أمdيكية قرب مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البولندي: مستعدون للانضمام إلى التحالف الدولي لحماية خليج هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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