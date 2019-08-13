وزير الخارجية البولندي: مستعدون للانضمام إلى التحالف الدولي لحماية خليج هرمز

أكد وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش "استعداد ​بولندا​ للانضمام الي التحالف الذي تسعي ​الولايات المتحدة الأميركية​ لإنشائه بدعوي ضمان حرية الملاحة في خليج هرمز"، مشيراً إلى "إننا نجري حاليا مشاورات مع ​واشنطن​ في هذا الصدد ونعتقد أنه من الضروري العمل على ضمان حرية الملاحة في هذا المضيق".

وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب في 9 تموز 2019، لأول مرة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمdيكية الجنرال جوزيف دانفورد بعد سلسلة من الهجمات على 6 ناقلات نفط وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أمdيكية قرب مضيق هرمز.