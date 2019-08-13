محمد الحوثي: حصار الدريهمي يبقى عنوانا لفشل السلام

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن "حصار الدريهمي يبقى عنوانا لفشل السلام ودليلا على عدم وجود نوايا حسنة".
وتوجه الحوثي إلى الأمم المتحدة بالقول:"القافلة التي أرسلتموها قبل عدة أشهر لا تكفي للمحاصرين طوال الوقت، وإذا كنتم عاجزين عن إيصال الغذاء والدواء فأعلنوا للعالم ذلك".
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