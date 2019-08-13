محمد الحوثي: حصار الدريهمي يبقى عنوانا لفشل السلام

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن ​محمد علي الحوثي​ أن "حصار ​الدريهمي​ يبقى عنوانا لفشل السلام ودليلا على عدم وجود نوايا حسنة".

وتوجه الحوثي إلى ​الأمم المتحدة​ بالقول:"القافلة التي أرسلتموها قبل عدة أشهر لا تكفي للمحاصرين طوال الوقت، وإذا كنتم عاجزين عن إيصال الغذاء والدواء فأعلنوا للعالم ذلك".