مسؤول ايراني سابق: ينبغي لترامب ان يعين فريقا جديدا للدبلوماسية مع طهران

اعتبر العضو السابق في الفريق النووي الايراني المفاوض حسين أن "هناك 5 عقبات أمام نجاح سياسات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجاه ​إيران​" ناصحا الاخير بتعيين فريق دبلوماسي جديد مع إيران فورا.

ولفت إلى انه "منذ انتخاب ترامب خلال العام 2008 لمنصب الرئاسه الجمهوريه في ​اميركا​، تم تشديد الحظر بشكل غير مسبوق ضد إيران من خلال تبني ​سياسة​ الضغوط القصوى لارغام ​طهران​ على الجلوس الى طاولة المفاوضات حول صفقة نووية جديدة، لكنه لم ينجح في ذلك"، مشيراً إلى أن "سياسة ترامب رفعت نسبة التوتر الى اقصى درجة في صعيد العلاقات الايرانية الاميركية؛ مما أثار مخاوف جادة للمجتمع الدولي من احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة".

و اكد انه "في حال استمرار سياسات ترامب الحالية، فإنه ليس محكومًا عليه بالفشل فحسب، بل سيحرم من اي فرصة للتفاوض حتى لو فاز في ​الانتخابات​ المقبلة"، لافتاً إلى أن "أول وأكبر مشكلة يعاني منها ترامب هي أن زملائه يحملون افكارا وأهدافا تختلف عن مواقفه بشأن إيران".