الأمم المتحدة: نشعر بقلق خاص إزاء تأثير العنف على المدنيين في عدن

أعلنت ​الأمم المتحدة​ "أننا نتابع التطورات على الأرض في عدن عن كثب ونشعر بقلق خاص إزاء تأثير ​العنف​ على المدنيين"، مشيرةً الى أنه "من المهم أن تعمل كل القوى لكي لا تؤدي الأحداث في عدن الى مزيد من عدم الاستقرار".

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