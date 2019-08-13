النشرة: مقتل ناشط إسلامي بإطلاق نار من قبل مجهول في تعمير عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "مقتل الناشط الاسلامي الملقب بـ"ابو جندل" بعد تعرضه ل​إطلاق نار​ من قبل مجهول في تعمير ​عين الحلوة​، وقد تم نقل جثته الى ​مستشفى​ النداء الانساني داخل مخيم عين حلوة".

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