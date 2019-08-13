جنبلاط: لا داعي للتحدي والسجال بعد لقاء المصارحة والمصالحة

أكد رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "بكل هدوء ورواق نواجه ​المستقبل​. لا نخاف من احد لكن لا داعي للتحدي والسجال بعد لقاء المصارحة والمصالحة"، مشيراً الى أن "التحية لشهداء ١٣ آب ولكل الشهداء اللذين صنعوا ​الطائف​".

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