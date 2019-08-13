قطع طريق عشاش حيلان لمنع مرور النفايات إلى تربل

افادت معلومات صحافية بأن "شبانا قطعوا طريق عشاش- حيلان في ​قضاء زغرتا​ بالإطارات المشتعلة، لمنع ​شاحنات​ ​النفايات​ إلى تربل كما عمد آخرون إلى تكسير شاحنة نفايات في بلدة حيلان".

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