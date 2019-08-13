ا ف ب: ترامب هدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لزم الأمر

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هدد بانسحاب ​الولايات المتحدة​ من ​منظمة التجارة العالمية​ في حال لم تتحسن شروط هذه المنظمة". ولفتت الوكالة الى ان ترامب صرح وسط صيحات الابتهاج من حشد من ​العمال​ في مصنع في ​بنسلفانيا​ بأننا "سنغادر إذا لزم الأمر ونعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، ولن يحدث ذلك مرة أخرى".

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