التلفزيون الإيراني: الإفراج عن الناقلة المحتجزة في جبل طارق خلال 48 ساعة

أفاد التلفزيون الإيراني بأن "سلطات ​جبل طارق​ ستفرج عن ناقلة ​النفط​ "غريس 1" المحتجزة خلال 48 ساعة"، مشيراً إلى أن "الإفراج عن الناقلة سيتم نتيجة جهود قانونية ودبلوماسية للجانب الإيراني".

وكانت قد أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلاً عن سلطات جبل طارق، أن "الناقلة الإيرانية المحتجزة غريس 1 سيُفرج عنها بحلول مساء اليوم".

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ​سفينة​ "غريس 1" التي كانت تبحر تحت علم بنما يوم 4 تموز الماضي، للاشتباه بنقلها شحنة نفط إيراني إلى ​سوريا​ في انتهاك لنظام العقوبات الأوروبية ضد دمشق.