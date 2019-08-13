شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أيمن نور اخترع شائعة وفاته للتغطية على فضائحه الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخططات خبيثة دائما ما يدبرها أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية الذى يسعى للهروب من أزماته التى يعانى منها فى قناته مع العاملين بتلك القناة، وامتناعه عن صرف رواتب العديد منهم، وفضح بعض العاملين له حول تورطه فى عمليات نصب للأموال التى يتم تمويل القناة بها، وسطوه عليها لحسابه الشخصى.

المخطط الخبيث الآخير الذى تورط فيه أيمن نور كان ترويجه لشائعة وفاته عبر مواقع السوشيال ميديا، فى محاولة منه لتوريط الإعلام معه لنشر خبر وفاته ثم يخرج هو لينفى تلك الشائعة، ويهاجم فيها وسائل الإعلام التى تفضحه، إلا أن مخططه فشل فشلا ذريعا.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن رئيس قناة الشرق الإخوانية، اعتمد على الحسابات المفبركة التى يدشنها أنصاره والتى يمولها فى إذاعة خبر وفاته على نطاق واسع من أجل أن تنشر وسائل الإعلام خبر وفاته، ليخرج هو عبر حسابه الشخصى وينفى تلك الشائعة ويشوه فيها صورة وسائل الإعلام.

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قصة الحسابات المفبركة كشفها فى وقت سابق خالد إسماعيل أحد العاملين المطرودين من قناة الشرق الإخوانية الذى أكد أن ايمن نور يعتمد على مجموعة من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى من عدة دول وينفق عليها ببذخ من أجل تلميعه ونشر الأخبار عنه، والهجوم على معارضيه ونشر الأكاذيب والافتراءات عنهم.