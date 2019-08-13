إصابة 7 أشخاص في حادثين تصادم بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد
أصيب 7 أشخاص في حادثين تصادم بطريقي "النفق - عيون موسى" و"السويس - السخنة"، مساء اليوم الثلاثاء ثالث أيام العيد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بواسطة إسعاف السويس.
تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطاراً من إدارة تأمين الطرق تفيد بالحادثين، وأظهرت المعاينة أن الحادث الأول بطريق عيون َموسى، أصيب به خمسة أشخاص نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين سيارة ملاكى وأخرى نقل.
كما أصيب آخران في حادث تصادم سيارتين ملاكى، وأفاد مصدر أمني أنه نتيجة للسرعة الزائدة انحرفت عجلة القيادة في يد أحد السائقين فاصطدمت بسيارة أخرى ثم استقرتا بالجزيرة الوسطى.
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