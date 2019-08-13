"شديد الحرارة على جميع الأنحاء".. تعرف على طقس رابع أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء، "رابع أيام العيد"، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 36

دمنهور 25 35

الإسكندرية 23 34

بلطيم 22 33

مطروح 21 31

السلوم 23 33

سيوة 26 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 39

السويس 24 39

العريش 25 35

رفح 24 34

رأس سدر 27 41

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نخل 18 38

نويبع 26 34

طابا 28 35

كاترين 17 32

الطور 26 36

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 40

بنى سويف 26 40

المنيا 25 40

أسيوط 25 40

سوهاج 25 41

قنا 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 27 41

الوادى الجديد 22 43

شلاتين 30 38

ابو رماد 29 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 28 35