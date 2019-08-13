صاحب صورة صلاة العيد على "العجلة": لا أستطيع الركوع والسجود لأسباب مرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انتشرت صورة لأحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يصلي عيد الأضحى على دراجة، مما أدى إلى استياء رواد تلك المواقع واعتبروه إساءة، فيما نشر عدد من الصفحات أنه أصيب بجلطة بسبب نشر تلك الصورة والتي تسببت في مشاكل أسرية لأبنائه بسبب سخرية المحيطين به من صورته التي انتشرت بين تلك الصفحات.

من جانبه، قال الحاج "محمد" صاحب تلك الصورة لـ"الخليج 365" إنه كان يصلي داخل مساكن الشركة بمدينة المحلة الكبرى وقام بالصلاة فوق الدراجة لأنه يعاني من مشاكل في قدمه وركبته ولا يستطيع السجود أو الركوع ولم يتمكن من الحصول على كرسي في الخلاء أثناء الصلاة بعد وصوله متأخراً للصلاة، فقام بالصلاة على الدراجة التي كان يقودها.

وأشار صاحب الـ٦٠ عامًا إلى أنه تفاجأ بانتشار صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات عن نبأ وفاته وطلاق إحدى بناته بسبب انتشار الصورة، مما تسبب له في هجوم الأهالي عليه دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، مطالبًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات والتحقيق في الأمر قبل نشر أي صور تتعلق بشخص دون علمه.