بعد خطفهم طفلة وقتلها.. تنفيذ إعدام 3 متهمين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تم تنفيذ حكم صادر بإعدام 3 أشخاص من أسرة واحدة لقيامهم بقتل طفلة 4 سنوات بعد اختطافها وطلب فدية 100 ألف جنيه.

تعود أحداث القضية لعام 2013 عندما تلقى اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية آنذاك، إخطارًا من قسم مركز قطور، بورود بلاغ من والد الطفلة شيماء فتحي، 4 سنوات، باختطافها من قبل بعض الأشخاص مقابل طلب فدية 100 ألف جنيه، وقيام المتهمون بقتلها

خوفًا من افتضاح أمرهم.

وقال فتحي الشناوي، والد الطفلة لـ"الخليج 365"، إن أحداث الواقعة تعود لشهر مارس 2013 عندما خرجت شيماء ذات الـ 4 سنوات في طريقها للحضانة ولم تعد حتى الساعة 12 ظهراً وبعد تأخرها ذهبوا إلى الحضانة للسؤال عليها إلا أنهم اكتشفوا أنها لم تذهب في هذا اليوم بعد خروجها من المنزل.

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وأضاف:"تلقيت اتصال هاتفي في ذات اليوم من مجهولين أكدوا أن شيماء مخطوفة وطلبوا فدية قدرها 100 ألف جنيه، قمت بتجهيزها في نفس اليوم وانتظرت اتصال آخر لكن دون جدوى حتى اكتشفنا الجريمة في صباح اليوم التالي ووجدنا الطفلة ملقاه بمنزل عمتها وهي جثة هامدة، وبتفتيش المنازل المجاورة تم العثور على خط التليفون الذي استخدمه المتهمين في منزل نجل عمه، وتم القبض على كل من "ألفت.ع" 40 سنة، ربة منزل وزوجة عم الطفلة، و"أسماء.ح" 19 سنة، ابنة عم الضحية، و"حمادة.ع" 46 سنة، سائق، نجل عم والد الطفلة، وابنه "إسلام"، و"أيمن.ش" خطيب نجلته.

وأكد عصام أبو شنب، محامي الطفلة، أن قاتليها اعترفوا بارتكابهم الجريمة عن طريق الخطف و طلب الفدية، وبعد بلاغ والدها للشرطة أرادوا إعادتها ولكن الطفلة كانت قد تعرفت عليهم فقاموا بتكميمها وتكبيل يديها وقدميها وقامت المتهمة الأولى بتثبيت رأسها والمتهمة الثانية بتثبيت قدمها والمتهم الثالث والخامس بخنقها واستمرت عملية الخنق لمدة ربع ساعة، وقاموا بإلقاءها بمنزل عمة الضحية المجاور لمنزلهم.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في إبريل 2016 وبعد نقض استمر 60 يومًا صدقت على الحكم برفض النقض وحكمت على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالإعدام شنقًا لارتكابهم واقعة الخطف وطلب فدية وعزم النية على القتل، وإخلاء سبيل الرابع لعدم اشتراكه في الجريمة، والحكم بالمشدد 10 سنوات على الخامس لاشتراكه في جريمة القتل فقط.