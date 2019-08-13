سالفيني: الممثل الامريكي، ريتشارد غير، يتظاهر كفاعل خير، بينما لا تتسامح بلاده مع المهاجرين

وكالات- غرّد وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، في إشارة إلى الممثل الأمريكي ريتشارد غير، “هذا الممثل الغني يأتي إلى إيطاليا ليتظاهر كبطل فاعل خير على متن سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية”.

واضاف سالفيني، الذي أغلق مرافئ بلاده أمام سفن المهاجرين، أمس الاثنين 12 اوت 2019 في التغريدة التي بثها عبر حسابه الرسمي في منصة (تويتر) “لدي انطباع بأنهم في أمريكا لن يكونوا متسامحين لهذه الدرجة”.

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وكان سالفيني قد كتب في تغريدة سابقة، بعد صعود الممثل الامريكي إلى سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة إسبانية غير حكومية لا تزال تبحث عن ميناء آمن لإنزال مهاجرين عالقين على متنها منذ عدة أيام، “طالما أن أصدقائه في المنظمة غير الحكومية يحملون 180 مهاجراً على سفينتهم، أنا متأكد من أن المليونير السخي سيستضيفهم جميعًا في فيلاته. هل أنا على خطأ؟”.