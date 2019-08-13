القضاء البلجيكي يوجه الاتهام رسميا لصلاح عبد السلام في ملف اعتداءات بروكسل عام 2016

بروكسل, 12-8-2019 (أ ف ب) - أكدت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا اليوم الاثنين 12 أوت 2019 توجيه الاتهام لصلاح عبد السلام رسمياً في بلجيكا في ملف اعتداءات 22 مارس 2016 في بروكسل، وهو متورط كذلك باعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.
وتم توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاماً) بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، وفق النيابة العامة البلجيكية التي أكدت بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام.
وأسفرت الهجمات الانتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأطلق الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا وخططت لها خلية فرنسية-بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلاً.
وقبل هذا الإعلان كانت قد وُجّهت التهم إلى 12 شخصاً على علاقة بقضية هجمات بروكسل التي تضم أيضاً نحو 800 جهة ادعاء مدنية.
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