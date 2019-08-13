أول نوفمبر.. مناقشات بريطانية أمريكية بشأن اتفاق تجاري يدخل حيز التنفيذ

قال مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يناقشان اتفاقا تجاريا جزئيا من الممكن أن يدخل حيز النفاذ في الأول من نوفمبر المقبل، بعد يوم واحد من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسئول الأمريكي - وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية - إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، ناقشا احتمالية توقيع لندن وواشنطن على إعلان خارطة طريق من أجل التوصل إلى

اتفاق تجاري خلال قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا الشهر الجاري، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

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وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية.



وأشاد بولتون ـ في تصريحات للصحفيين من لندن- بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة في

حماية السفن بمياه الخليج، مضيفا: "آمل أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران حجم الانحرافات فيه كما اكتشفنا نحن"، كاشفا أنه ستكون لأمريكا "محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران".



وأوضح مستشار الأمن القوم الأمريكي أن بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة، مضيفا أن الهف النهائي هو "اتفاقية تجارية شامل، متابعاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لم يتطرقا أثناء اتصال هاتفي اليوم إلى موضوع شركة هواوي الصينية.