ترامب: تلقيت معلومات استخباراتية عن تحريك الصين قوات عسكرية على حدود هونج كونج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاستخبارات الأمريكية أخبرته بأن الحكومة الصينية تحرك قوات الجيش على حدود هونج كونج، داعيا الجميع إلى التحلي بالهدوء.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعلمتنا مخابراتنا أن الحكومة الصينية تحرك قوات عسكرية على الحدود مع هونج كونج، على الجميعأن يكون هادئا وآمنا".
وتشهد هونج كونج - الخاضعة لحكم الصين مع التمتع بدرجة من الحكم الذاتي - أزمة سياسية حادة وُصفت بأنها الأخطر منذ عقود مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تزداد عنفا والمناهضة للحكومة، مما شكل أحد أكبر التحديات للرئيس الصيني شي جين بينج منذ توليه السلطة في 2012.
وكان مطار هونج كونج، الذي يعد واحدا من أكثر مطارات العالم ازدحاما، قد أعلن أمس إلغاء جميع رحلاته على مدى اليوم، وألقت السلطات باللوم على المتظاهرين في تعطيل العمل بالمطار، في تصعيد كبير للاحتجاجات.
وعادت هونج كونج إلى حكم الصين في 1997 مع ضمان وضع "دولة واحدة ونظامان" للحكم لتحتفظ المدينة بدرجة عالية من الحكم الذاتي.
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