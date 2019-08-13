إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل .. موسكو تطرد دبلوماسياً من القنصلية الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد أحد دبلوماسيي القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورج، رداً على إجراء مماثل اتخذه الجانب الأوكراني ضد دبلوماسي روسي اليوم ، مشيرة إلى أنه استفزاز يٌخطط له منذ شهر مايو الماضي.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "في مايو 2019، أقلبت أجهزة الأمن الأوكرانية على استفزاز آخر،

حيث أعلنت دبلوماسيا في القنصلية العامة لروسيا في مدينة لفوف شخصا غير مرغوب فيه دون إبداء أسباب. لم تقدم كييف دليلا على قيامه بأي أنشطة غير قانونية تتجاوز أداء الواجبات المهنية المتعلقة بعمل البعثة القنصلية".



وأضافت الخارجية "ردا على مثل تلك الخطوة غير الودية التي لا أساس لها من

جانب كييف، اضطر الجانب الروسي إلى الإعلان، على أساس المعاملة بالمثل، عن أن أحد دبلوماسيي القنصلية العامة لأوكرانيا في سان بطرسبرج شخص غير مرغوب فيه".وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها طردت دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، تتهمه بالتجسس.وقال بيان لهيئة الأمن الأوكرانية إن "وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت دبلوماسيا جاسوسا شخصية غير مرغوب فيها، بسبب قيامه بنشاطات تتنافى مع مركزه كموظف قنصلي"، مضيفا أن الدبلوماسي المذكور غادر أراضي أوكرانيا.