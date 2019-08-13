ترامب يعرب عن أمله بألا يسقط قتلى في تظاهرات هونج كونج

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله بألا يسقط قتلى في هونج كونج، والتي تشهد احتجاجات للأسبوع العاشر. وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - : "إن الوضع في هونج كونج التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة حساس جدًا .. وآمل أن يحل سلميًا ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلًا".

وشهد مطار هونج كونج الثلاثاء يومًا ثانيًا من الفوضى مع تعليق أو إلغاء مئات الرحلات؛ بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، فيما حذرتهم رئيسة السلطة التنفيذية من مغبة سلوك طريق اللاعودة. - : "إن الوضع في هونج كونج التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة حساس جدًا .. وآمل أن يحل سلميًا ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلًا".وشهد مطار هونج كونج الثلاثاء يومًا ثانيًا من الفوضى مع تعليق أو إلغاء مئات الرحلات؛ بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، فيما حذرتهم رئيسة السلطة التنفيذية من مغبة سلوك طريق اللاعودة.

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