قوى الحرية والتغيير السودانية تتفق على دعم الوثيقة الدستورية

اتفق ممثلو قوى الحرية والتغيير السودانية على دعم الوثيقة الدستورية المقرر توقيعها فى 17 أغسطس الجارى، والعمل على تحقيق السلام كقضية رئيسية تهم جميع السودانيين، جاء ذلك خلال اجتماعهم

الأخير بالقاهرة، وأكد بيان لوزارة الخارجية أن المشاركين فى الاجتماع تبادلوا الآراء واتفقوا على ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير فى الخرطوم.

وأكدت مصر استمرار تواصلها مع الأشقاء فى السودان ودول الجوار لتحقيق السلام والاستقرار ودعم الحكومة الجديدة. وكانت مفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكرى الحاكم قد انتهت باتفاق على الانتقال إلى الحكم المدنى خلال ثلاث سنوات.