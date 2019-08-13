اتفق ممثلو قوى الحرية والتغيير السودانية على دعم الوثيقة الدستورية المقرر توقيعها فى 17 أغسطس الجارى، والعمل على تحقيق السلام كقضية رئيسية تهم جميع السودانيين، جاء ذلك خلال اجتماعهمالأخير بالقاهرة، وأكد بيان لوزارة الخارجية أن المشاركين فى الاجتماع تبادلوا الآراء واتفقوا على ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير فى الخرطوم.
وأكدت مصر استمرار تواصلها مع الأشقاء فى السودان ودول الجوار لتحقيق السلام والاستقرار ودعم الحكومة الجديدة. وكانت مفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكرى الحاكم قد انتهت باتفاق على الانتقال إلى الحكم المدنى خلال ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير السودانية تتفق على دعم الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.