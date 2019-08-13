الجيش الهندي: مستعدون لأي تحد مع تكثيف تواجد القوات الباكستانية على خط السيطرة

اعتبر قائد الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات اليوم الثلاثاء، أن قيام باكستان بنشر موارد عسكرية إضافية على طول خط السيطرة الفاصل بين شطري إقليم كشمير خلال الأيام القليلة الماضية أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، مؤكداً أن القوات الهندية مستعدة للتعامل مع أي تحدٍ أمني في المنطقة.

جاء ذلك لدى سؤال الجنرال راوات عن زيادة باكستان أعداد قواتها على طول خط السيطرة الفاصل بين شطري الإقليم المتنازع عليه بعد أيام من

إلغاء الهند الوضع الخاص الذي كان يتمتع به كشمير وتقسيمه إلى إقليمين اتحاديين، حيث أوضح راوات "هذا أمر عادي، يقوم الجميع بالانتشار الوقائي وتحريك الموارد الاحترازية"، متابعا "يجب ألا نشعر بالقلق إزاء هذا الأمر"، حسبما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية على موقعها الإلكتروني.



وقال قائد الجيش إن القوات الهندية مستعدة للتعامل مع أي تحديات أمنية على طول

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خط السيطرة، مشددا "نحن مستعدون دائمًا في حالة حدوث أي خطأ".



وحول ما إذا كانت الأعمال العدائية على طول خط السيطرة ستتصاعد في الأيام المقبلة، قال الجنرال روات "إذا أراد الخصم تنشيط خط السيطرة، فالخيار خياره".



ووضع الجيش الهندي قواته في حالة التأهب القصوى على طول خط السيطرة لصد أي مغامرة غير محسوبة محتملة من جانب باكستان في أعقاب قرارات الهند بشأن كشمير، بحسب الصحيفة.



ويراقب كبار قادة الجيش في ولاية جامو وكشمير الهندية عن كثب الوضع الأمني ​​العام في المنطقة لإحباط أي اضطرابات مدنية عقب قرارات الحكومة المركزية في نيودلهي.