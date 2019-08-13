والي شمال دارفور يؤكد احتواء أحداث "شنقل طوباي"

أكد والي ولاية شمال دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، أن لجنة أمن الولاية تمكنت من احتواء الأحداث المؤسفة التي وقعت أخيرًا بين المزارعين والرعاة بمنطقة "شنقل طوباي" التابعة لمحلية "دار السلام"، وراح ضحيتها ثلاثة مزارعين وجرح آخر.
قال خولجلي، في كلمة أمام الفرقة السادسة مشاة وقوات الدعم السريع والشرطة الموحدةبحضور أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية، إن لجنة الأمن اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار بمناطق "شنقل طوباي" إلى جانب جنوب الفاشر (عاصمة الولاية) لمنع حدوث الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.
أشار إلى نشر قوات مشتركة بالقرب من مناطق المزارع لحفظالأمن والاستقرار، علاوة على حماية الموسم الزراعي من التعديات التي قد تطرأ من وقت لآخر.
وجه خوجلي الأجهزة الأمنية بضرورة التعامل مع كل بلاغات حالات الاعتداء والجرائم التي تقع بمختلف المناطق بصورة فورية وحاسمة، مؤكدًا التزام حكومته ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
كان 3 مزارعين لقوا مصرعهم وجرح الرابع في "اعتداء مسلح" شنته مجموعة من الرعاة على مزارعين في منطقة "شنقل طوباي"، مما أدى إلى استنفار السلطات في المنطقة.
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