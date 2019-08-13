قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فتى فلسطينيا من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عدي أيمن عبيد، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه.



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