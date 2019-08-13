بريطانيا تقصف مواقع داعش في العراق

دمر سلاح الجو البريطاني موقعين وسط صحراء العراق، تستخدمهما فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان أمس، إن مقاتلات التايفون دمرت منتصف الشهر الماضي مخزونات أسلحة لداعش في صحراء غرب العراق، وقصفت مبنى تابعا للتنظيم، في صحراء الجزيرة شمال البلاد.

شركاء التحالف

وأكدت أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني، تسير إلى جانب طائرات شركاء التحالف الآخرين دوريات يومية، فوق سماء العراق وسورية، بعد تحرير آخر الأراضي، التي يسيطر عليها داعش من قبل القوات الديمقراطية السورية في باغوز فواني في مارس.

معلومات استطلاعية

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وتقدم هذه المهام بحسب بيان الوزارة معلومات استطلاعية حول أي محاولات يقوم بها الإرهابيون، لإعادة تأسيس وجود عملياتي في المنطقة، حيث تمتلك قوات التحالف القدرة على ضرب أي نشاط يتم اكتشافه في الحال.

على صعيد آخر، التقت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز ترس أمس في لندن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي يزور بريطانيا حاليا.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء وفقا لبيان للحكومة البريطانية، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة العمل من أجل إحداث تقدم في مقترح اتفاق التجارة الحرة بينهما.