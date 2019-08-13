مقتل 16 من قوات النظام السوري

وبحسب المصدر الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قتل مواطن في محافظ إدلب جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، في حين أعدم فصيل موال لتركيا رجلين رمياً بالرصاص في بلدة جرابلس شمال شرق حلب بتهمة اغتيال قيادي من الجيش الوطني.
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