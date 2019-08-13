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مقتل 16 من قوات النظام السوري

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لقي ما لايقل عن 16 فرداً من قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له حتفهم أمس، بعد إصابة تجمع لهم بصاروخ موجه في محيط قرية ترعي بريف إدلب الجنوبي، فيما قتل مسلحان يستقلان دراجة نارية عنصرا من قوات النظام في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي بعد إصابته بأعيرة نارية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المصدر الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قتل مواطن في محافظ إدلب جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، في حين أعدم فصيل موال لتركيا رجلين رمياً بالرصاص في بلدة جرابلس شمال شرق حلب بتهمة اغتيال قيادي من الجيش الوطني.


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