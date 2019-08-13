«مسام» ينتزع 965 لغماً حوثياً في أسبوع

الرياض (وكالات) انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» 965 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في عدد من المحافظات. وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها 15 لغماً مضادة للأفراد، و458 لغماً مضادة للدبابات، و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80951 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة، أو بتر للأعضاء.

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