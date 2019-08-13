سلطات هونج كونج ستعاقب المسؤولين عن أعمال العنف في المطار

قالت سلطات هونج كونج إنها تعتزم التحرك ضد المسؤولين عن أعمال العنف التي اندلعت في مطار المدينة، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة اليوم الثلاثاء.
وأضاف البيان أن تلك الأعمال "شكلت تجاوزاً" لحدود المجتمع المتحضر.
وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء، اليوم، بأن الحكومة دانت قيام المتظاهرين بأعمال عنف في المطار، مؤكدة أن الشرطة ستعتقل المسؤولين وتقدمهم إلى العدالة.
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وأوضح البيان أن مثيري الشغب حاصروا راكباً وصحفياً وضربوهما كما منعوا عمل رجال الإنقاذ في المكان.
وأدت أعمال الشغب في المطار إلى إغلاقه لليوم الثاني على التوالي ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.
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