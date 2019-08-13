التحالف: الحوثيون يطلقون «مسيّرة» سقطت في اليمن

الرياض (وكالات) قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران أطلقت من صنعاء طائرة من دون طيار «مفخخة» في امتداد لعملياتها الإرهابية.

وذكر المالكي في تصريح صحفي أمس، أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كيلو متراً في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأشار إلى استمرار الميليشيات الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني. وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام، سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران خدمة لقيادة الميليشيات ونظام إيران.

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